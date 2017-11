Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira: “Não há, nem nunca haverá corrupção no Benfica”

Presidente das águias diz-se tranquilo, mas apela que a Justiça seja célere, pois alguém “tem de pagar a fatura”.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Não há nem nunca haverá corrupção no Benfica". Foi desta forma que Luís Filipe Vieira reagiu ao caso dos emails durante a entrevista ontem dada à BTV que contou com perguntas de adeptos.



O presidente do Benfica acusou o FC Porto de ter adotado uma "política de desgaste e medo". "Há seis meses foi cometido um crime. Não estávamos preparados nem pensávamos que podia acontecer. Não estou preocupado com nenhum email. Mancharam o nome do Benfica e vamos até às últimas consequências", disse Luís Filipe Vieira, fazendo um apelo: "Só peço que a Justiça seja célere. Têm de pagar".



O responsável pelos encarnados confirmou as buscas efetuadas no Benfica e na sua residência: "Estava lá, até levaram a agenda com as notas sobre jogadores e um iPad que não uso, mas não vão encontrar nenhuma ameaça a ninguém".



O líder benfiquista vai mais longe e acusa o FC Porto de condicionar. "No jogo com o D. Aves [vitória por 3-1] tivemos quatro capangas dos Super Dragões. Fui à casa de banho para ver se iam atrás de mim, pois podiam ter uma surpresa".



Vieira também brincou com a expressão ‘investigue-se’. "Nunca almocei com um árbitro nem fui malcriado. Nunca chamei filho de p... nem intimidei nenhum árbitro ao intervalo no túnel. Não mudei o meu balneário para o colocar ao lado do dos árbitros. Refiro-me a quem? Investigue-se!", disse.



"Treinador do projeto"

O presidente do Benfica voltou a reiterar a confiança no trabalho de Rui Vitória e não tem dúvidas de que se trata do "treinador do projeto" que pretende implementar no Benfica e que assenta nos jovens da formação.



Vieira lembrou que Vitória tem mais dois anos de contrato e que por ele vai cumpri-los até ao final (2020). O líder das águias confirmou ainda que os reforços da equipa terão de vir do Seixal, mas admite emprestar alguns jogadores.