Luís Filipe Vieira pede título para dar a Krovinovic

Presidente foi ao balneário inteirar-se da lesão do médio e apelou à união da equipa.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:45

Mal acabou o jogo diante do Desp. Chaves (sábado), Luís Filipe Vieira foi ao balneário do Benfica para se inteirar da lesão de Krovinovic.



Ao que o CM apurou, assim que percebeu que se confirmaram as piores previsões (o médio fez uma rotura dos ligamentos do joelho direito e falha o resto da época), pediu ao plantel para se unir ainda mais e fazer tudo para conquistar o título nacional e dedicá-lo ao croata.



O presidente elogiou a atitude dos jogadores, após uma vitória (3-0) que colocou a equipa a dois pontos do líder FC Porto e a um do Sporting, e mencionou a lesão de ‘Krovi’ para dar motivação extra.



O líder das águias quer que o infortúnio de um jogador que estava a ser cada vez mais influente seja um estímulo para a equipa lutar contra as muitas adversidades com que se tem deparado esta época.



De resto, essa é também a mensagem de Krovinovic. "Dentro de campo, a época acabou, mas fora de campo continua e agora sou mais um a torcer, pois somos uma família. A recuperação será longa e com obstáculos, mas voltarei mais forte para juntos continuarmos a ganhar títulos. Encontramo-nos no Marquês de Pombal", escreveu nas redes sociais.



Ao que o CM apurou, João Carvalho, jovem de 20 anos formado no clube da Luz, tem a confiança de toda a estrutura para fazer de Krovinovic.



Porém, não está descartada uma ida ao mercado para contratar um jogador com créditos firmados que possa entrar na equipa o mais rapidamente possível.