Luís Filipe Vieira segue crise à distância

Em cima da mesa está também uma enérgica posição pública do líder do campeonato sobre a arbitragem. As águias queixam-se que foram muito prejudicadas nas últimas partidas.

As derrotas nos últimos jogos do Benfica (Moreirense e V. Setúbal) e os erros de arbitragem estão a provocar apreensão na Luz. Só hoje Luís Filipe Vieira – que esteve nos últimos dias em Inglaterra – se vai reunir com Rui Vitória e com os jogadores para analisarem os desaires da equipa, bem como os compromissos e as decisões a tomar, apurou o CM.A derrota com o V. Setúbal (1-0) não estava nos planos da equipa de Rui Vitória, que saiu do Bonfim em silêncio e com o semblante visivelmente carregado. A arbitragem de João Pinheiro – não assinalou uma grande penalidade sobre Carrillo nos descontos – provocou indignação na comitiva liderada pelo administrador Rui Costa. A possibilidade de os encarnados reagirem de forma oficial ainda em Setúbal chegou a estar em cima da mesa, mas tal não aconteceu.À distância, o presidente Luís Filipe Vieira viu o jogo e após a derrota ligou para Rui Vitória (treinador viu o jogo da bancada por estar suspenso) e também para Rui Costa. O líder das águias regressa hoje a Lisboa, onde está previsto um encontro com o treinador e com os jogadores para dissecar aquilo que tem corrido mal e o que pode ser melhorado.