Luís Filipe Vieira sobre o caso dos emails: "não há nem nunca haverá corrupção no Benfica"

Presidente do Benfica segura treinador: "Não há resultado que retire o Rui Vitória deste projecto"

22:45

Luís Filipe Vieira falou esta noite noite pela primeira vez sobre o caso dos emails do Benfica. "Não há nem nunca haverá corrupção no Benfica", começou por dizer o presidente do Benfica, acusando os adversários de forjarem casos para por em causa os campeonatos ganhos.



O dirigente acusa o FC Porto de querer "enxovalhar o Benfica", fazendo uma ressalva. "Falo daquela gente que lá está, não da instituição". E diz que os dirigentes portistas "terão de pagar pelo mal que estão a fazer".



Vieira diz-se "muito tranquilo" com a investigação da PJ que está em curso. "Não mexi nos computadores que uso. Levaram como estava. De certeza que não vão encontrar lá nada de suspeito", disse sobre as buscas de que ele e outros responsáveis do clube foram alvo.



Rui Vitória é para cumprir contrato