Luís Gonçalves investigado por corrupção ativa

Dirigente do FC Porto está a ser investigado pelo Ministério Público, que já pediu documentos à Federação Portuguesa de Futebol.

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

O diretor-geral do FC Porto, Luís Gonçalves, está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) por "corrupção ativa na atividade desportiva".



O CM sabe que no processo 1895/17.4T9BRG consta, entre outros documentos, uma carta enviada pela procuradora-adjunta Nélia da Conceição Teixeira Alves, da Comarca de Braga, à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no passado dia 27 de outubro.



Nesse documento, o Ministério Público refere que Luís Gonçalves, homem-forte do futebol portista, está a ser investigado e, por isso, solicita mais elementos à FPF, pois "considera-os imprescindíveis" para as averiguações. O Ministério Público pediu documentos relacionados com o jogo Sporting de Braga–FC Porto (Liga, 1-1), da época passada, disputado a 15 de abril.



O CM sabe que esses documentos foram a nomeação dos árbitros dessa jornada, o relatório do árbitro Hugo Miguel (Lisboa) e o mapa de castigos dessa jornada.



O diretor-geral do FC Porto foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da FPF por 30 dias, com base no relatório do árbitro Hugo Miguel. O dirigente portista foi expulso após o fim do jogo, por ter ameaçado o quarto árbitro, Tiago Antunes. "Nós sabíamos o que vinhas tu para aqui fazer, nós vamos conversar mais tarde, a tua carreira vai ser curta", disse Luís Gonçalves.



No final da época, Tiago Antunes acabou mesmo por ser despromovido de categoria, o que levou o Ministério Público a abrir uma investigação ao caso.



Agora, na carta enviada à Federação Portuguesa de Futebol, o MP requer também as classificações dos árbitros na época passada e as notas obtidas por Tiago Antunes em cada um dos jogos em que participou, durante a passada temporada, e que acabou por culminar na descida do juiz de Coimbra, que agora pertence à Associação de Futebol de Lisboa.



Tiago Antunes fez queixa à polícia

O árbitro Tiago Antunes revelou às autoridades que sofreu ameaças nos dias seguintes ao Sp. Braga-FC Porto (15 de abril). O juiz fez queixa após receber ameaças no telemóvel e nas redes sociais e ainda por intromissão no seu perfil das redes sociais.



Além da troca de palavras com o dirigente portista, Antunes esteve também envolvido na expulsão de Brahimi, que, apesar de já ter sido substituído, dirigiu-se a ele com "gestos ameaçadores", como consta no relatório do árbitro.



Benfica acusa dirigente

O Benfica acusou ontem Luís Gonçalves de ter dirigido ameaças contra as equipas de arbitragem dos jogos com o Boavista (vitória portista na Liga por 2-0) e o Leixões (Taça da Liga, 0-0). "Luís Gonçalves volta a atacar. Investigado pelo Ministério Público por ameaças ao árbitro Tiago Antunes, soube-se agora de novas ameaças à equipa de arbitragem no túnel do Bessa no intervalo do último Boavista-FC Porto.



Já com o Leixões, foram várias as ameaças... ao quarto árbitro. O clima de coação tem de acabar", lê-se no Twitter da direção de comunicação do Benfica. O clube encarnado ilustra o tweet com uma imagem em que se vê Luís Gonçalves com uma expressão agressiva dirigida ao árbitro do encontro FC Porto-Leixões, jogo da Taça da Liga que terminou 0-0.



O duelo realizado no Estádio do Dragão foi dirigido pelo portuense Vasco Santos. O juiz é um dos envolvidos num alegado "esquema de corrupção para favorecer o Benfica" divulgado por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto. Vasco Santos foi também o vídeo-árbitro no Benfica-Belenenses e não viu o pisão de Eliseu a um jogador dos azuis.



"Entendi no momento não ter existido qualquer agressão ou prática de jogo violento por parte do jogador do Benfica", garantiu o árbitro ao Conselho de Disciplina da FPF.



PORMENORES

Sócio 2287 do FC Porto

Luís Manuel Beleza Vasconcelos Gonçalves, 51 anos, sócio número 2287 do FC Porto, é diretor-geral do futebol dos dragões. Assumiu o cargo no início de setembro de 2016 após a saída de Antero Henrique (que agora está no PSG, em França).



‘Vice’ nos anos 90

A ligação de Luís Gonçalves à estrutura do FC Porto remonta aos anos 90 do século passado. Foi vice-presidente e coordenador do futebol jovem do clube. Posteriormente desempenhou funções na área do scouting (deteção de talentos e jogadores de grande potencial, noutros clubes).



Seis anos no Shakhtar

Em 2011 foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para liderar o departamento de observação do clube. Bom conhecedor do mercado sul-americano de uma forma geral e do brasileiro em particular, Luís Gonçalves foi responsável por diversas contratações para o clube que agora é treinado por Paulo Fonseca. Esteve seis anos no Shakhtar.



No Brasil com frequência

Enquanto funcionário do Shakhtar, Luís Gonçalves viajava com grande frequência para o Brasil (várias vezes por ano). Acompanhava localmente competições destinadas a jovens jogadores. Não gosta de lidar com agentes de futebol.