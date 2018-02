Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luisão é a voz de vitória no balneário do Benfica

Defesa-central tem tido uma ação preponderante na equipa, junto dos companheiros.

Por António Martins Pereira | 08:51

Luisão não tem jogado mas continua a ter um papel fundamental na equipa do Benfica, assumindo-se como a voz de Rui Vitória dentro do balneário.



O capitão, de 37 anos, lesionou-se na coxa direita em dezembro nos descontos do jogo da Taça de Portugal com o Rio Ave, que ditaria a eliminação do Benfica (2-3), e ainda não regressou à equipa, apesar de estar entre os convocados.



Segundo apurou o CM, Rui Vitória já percebeu a influência do brasileiro no balneário e está a usá-la para retirar maior rendimento dos atletas. Aliás, frente ao P. Ferreira, quando a equipa perdia por 0-1, foi o central que conversou com Jonas e pediu mais foco no jogo. Pouco depois estava operada a reviravolta no marcador (3-1).



Jonas fez questão de cumprimentar o compatriota com um abraço em cada um dos golos que apontou.



Luisão, que perdeu o lugar na equipa para Rúben Dias, tem tido também um papel preponderante na evolução do jovem. É certo que o central brasileiro está em final de contrato com o Benfica, mas Luís Filipe Vieira já fez saber que se trata de uma renovação automática, pelo que falta apenas a assinatura.



O presidente assumiu este processo e até conta com o jogador para integrar a estrutura no futuro.



PORMENORES

536 jogos pelo Benfica

Luisão chegou à Luz em 2003/04 oriundo do Cruzeiro. Cumpre a 15ª época no clube, tendo realizado 536 jogos e marcado 45 golos.



Vinte títulos na Luz

Ao longo das 15 épocas, Luisão somou 20 títulos: 6 campeonatos, 3 Taças de Portugal, 7 Taças da Liga e 4 Supertaças Cândido Oliveira.



Lesão de Rafa não é impeditiva

Rafa fez uma grande exibição frente ao P. Ferreira, mas acabou o jogo com algumas queixas musculares.



Contudo, sabe o CM, as mazelas não são impeditivas para o jogador continuar a dar o seu contributo à equipa e deverá ser titular frente ao Marítimo, no sábado (18h15), na Luz.



Carrillo pode voltar à Luz

Carrillo pode regressar ao Benfica, depois da saída de Marco Silva do comando técnico do Watford. O treinador português tinha pedido o jogador, que não faz parte das opções do novo técnico, o espanhol Javi Gracia.



Assim, é possível que o peruano seja devolvido ao Benfica.