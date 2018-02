Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luisão e Jonas na noite lisboeta

Diversão até às 4h00 da manhã.

Por Filipe António Ferreira | 08:52

Poucas horas depois do Benfica ter goleado em casa o Boavista por 4-0 para o campeonato, o capitão Luisão e o goleador Jonas foram assistir a um concerto do cantor de pagode brasileiro Almirzinho numa discoteca do Parque das Nações.



O defesa, acompanhado da mulher, Brenda, e o avançado saíram da discoteca perto das quatro horas da madrugada de domingo. Ainda no interior do espaço espalharam simpatia tirando fotos com os fãs.



A festa acabou por continuar no domingo (folga do plantel). Luisão chamou o cantor para atuar na sua festa de aniversário (o jogador fez 37 anos no dia 13, mas só comemorou no domingo).