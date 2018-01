Luisão é única baixa no Benfica para dérbi com Sporting

De fora, por opção, ficou, entre outros, o médio brasileiro Filipe Augusto.

Por Lusa | 20:32

O capitão Luisão é a única baixa no Benfica para a receção do Benfica ao Sporting, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com Grimaldo a integrar esta terça-feira a lista de convocados do treinador Rui Vitória.



Depois de ter tido alguns problemas físicos, Grimaldo entrou na lista de convocados dos 'encarnados', na qual não está Luisão, com uma lesão muscular na coxa direita.



De fora, por opção, ficou, entre outros, o médio brasileiro Filipe Augusto.



O Benfica, terceiro classificado, com 36 pontos, recebe na terça-feira, às 21:30, o Sporting, segundo, com 39.



Lista de 20 convocados:



- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.



- Defesas: Lisandro, Grimaldo, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.



- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Rafa e João Carvalho.



- Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.