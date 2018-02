Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luisão negoceia mais uma época

Capitão está a negociar diretamente com Vieira.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 08:54

Luisão quer jogar no Benfica pelo menos mais uma época e tem o voto favorável de Luís Filipe Vieira para continuar.



O capitão e o presidente têm uma relação muito próxima há cerca de 15 anos e, ao que o Correio da Manhã apurou, estão a acertar diretamente os últimos pormenores para a renovação de contrato, que deverá ser anunciada brevemente. O CM sabe que as conversações decorrem sem a intervenção do agente do brasileiro, Giuliano Bertolucci.



Certo é que o defesa, cujo contrato termina em junho, tem a intenção de ficar na Luz e o líder das águias de o manter enquanto o atual mandato durar, ou seja, até 2020. É uma espécie de ligação umbilical que ambas as partes não pretendem quebrar.



Vieira, que assumiu a presidência do clube em 2003, no mesmo ano em que Luisão chegou à Luz, reconhece a importância do brasileiro no balneário e sente que a sua permanência é essencial para a equipa. Por seu turno, aos 37 anos, o ‘Girafa’ ainda se sente fisicamente apto para ser útil e nesse sentido não tenciona, para já, colocar um ponto final na carreira.



Nos últimos dois meses, o capitão tem assumido um papel secundário na equipa, uma vez que perdeu a titularidade para Rúben Dias, mas continua a ser a voz mais ativa no seio do plantel, motivando diariamente os colegas para o objetivo maior, que é a conquista do título.



No período em que Luisão esteve lesionado, o jovem de 20 anos notabilizou-se ao lado de Jardel, pelo que Rui Vitória o manteve no onze mesmo quando o capitão voltou a estar apto. O brasileiro aceitou de forma natural a condição de suplente, esperando por uma nova chance para contribuir, em campo, para o ataque ao ‘penta’.



Cláusula de 60 milhões para três

Gedson (19 anos), Ferro (20 anos) e Heriberto (21 anos) prolongaram os respetivos contratos com o Benfica e ficam com uma cláusula de rescisão de 60 milhões. Os dois primeiros renovaram até 2022 e o avançado até 2023.