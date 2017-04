Luisão renova contrato com o Benfica por mais um ano

O defesa, recentemente homenageado pelos 500 jgoso oficiais ao serviço do Benfica, sublinhou ainda a importância da cumplicidade com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira.



"É [um momento] importante porque trabalhei para chegar a este momento da renovação. Fico muito feliz. Ao longo dos anos cresceu a identificação com o clube. Só isso é que mudou. A ambição, a vontade de vencer e de vestir a camisola do Benfica é a mesma de sempre", disse Luisão à BTV.O defesa, recentemente homenageado pelos 500 jgoso oficiais ao serviço do Benfica, sublinhou ainda a importância da cumplicidade com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira."O Benfica é a minha vida e a minha casa. Sou um privilegiado por ter vivido muitos momentos no clube e quero viver ainda mais. Estou só concentrado no clube e em dar o melhor pela equipa, pois sei que ela precisa de mim, jogando ou não. Esses momentos é que ficam", acrescentou.

O defesa central brasileiro Luisão renovou contrato com o Benfica por um ano, até junho de 2018, anunciou este sábado o clube tricampeão português de futebol.O capitão 'encarnado', de 36 anos, chegou à Luz em 2003 e é o quarto jogador com mais partidas na história do Benfica, com 507 jogos, um número apenas suplantado por Nené (575), Veloso (538) e Coluna (525).A cumprir a sua 14.ª temporada no clube de Lisboa, o internacional brasileiro marcou 45 golos com a camisola do Benfica, sagrou-se cinco vezes campeão nacional, conquistou a Taça de Portugal em duas ocasiões, a Taça da Liga em sete e a Supertaça em três.