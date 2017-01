Luisão volta a criar divisões

O CM sabe que o central brasileiro pretende jogar pelo menos mais duas temporadas e recusa para já um cargo diretivo. As águias ainda não formalizaram uma proposta de renovação de contrato ao jogador que poderá estar assim de saída. ‘Girafa’ já tinha sido muito contestado no início da temporada, mas o golo (o único nesta época) ao 1º Dezembro garantiu a continuidade das águias na Taça de Portugal e colocou o brasileiro entre os favoritos dos adeptos.



Luisão, de 35 anos, está no Benfica há 14 temporadas e tem sido um exemplo para os mais jovens. Contudo, é o jogador mais caro do plantel com um vencimento na ordem dos dois milhões de euros líquidos por ano. Uma verba considerada demasiado alta para renovar o contrato com um jogador, onde há outras opções válidas.

A utilização de Luisão a titular volta a criar divisões no Benfica, depois da equipa ter cedido um empate (3-3) com o Boavista, apurou oApesar de não ter tido influência direta em nenhum dos golos do Boavista, a verdade é que Luisão mostrou grandes dificuldades para travar a velocidade de Iuri Medeiros, Renato Santos e Schembri. O capitão das águias viu-se obrigado a recorrer frequentemente à falta por dificuldades em acompanhar o ritmo dos adversários. Viu um cartão amarelo e acabou por sair ao intervalo.Este abaixamento de forma de Luisão poderá também ter a ver com a quebra de rendimento de Lindelof. Certo é que o central brasileiro voltou a ser visto na Luz como o elo mais fraco da defesa e Rui Vitória é pressionado a recorrer à dupla do ano passado Lindelof/Jardel. Se o sueco for transferido neste mercado, a dupla desejada é Lisandro/Jardel.