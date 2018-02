Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lusos garantem ‘meias’ do Europeu de futsal com goleada

Ricardinho marcou quatro golos e deu show no jogo.

08:47

A seleção portuguesa de futsal qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do Europeu 2018, ao bater o Azerbaijão por 8-1, em Ljubljana (Eslovénia).



Portugal entrou mal no jogo, mas não acusou o golo madrugador de Everton Cardoso (1’) e respondeu com uma goleada.



Ricardinho fez um póquer, ao apontar quatro dos oito golos do encontro. O melhor do Mundo tornou-se no melhor marcador de todos os tempos (21 golos) em fases finais do Europeu.



Os restantes tentos da formação lusa ficaram a cargo de Pedro Cary (2’ e 5’), Pany Varela (9’) e Bruno Coelho (24’).



Nas meias-finais, Portugal defronta amanhã a Rússia, vice-campeã europeia, que nos quartos de final venceu (2-0) a seleção da casa, a Eslovénia.