Luz amarela para chegar ao Jamor

Final da Taça: Benfica é favorito diante do V. Guimarães?





Bruno Gomes revelou-se um quebra cabeças para a defesa encarnada. Fez um golão que gelou o Estádio da Luz (31’). Contudo, um erro de principiante de Luís Ribeiro permitiu a Carrillo fazer o empate dois minutos volvidos. Mas o guarda-redes canarinho não se deixou afetar por esse lance.



A segunda parte não podia ter começado melhor para os canarinhos. Carlinhos entrou e trinta segundos depois estava a festejar o golo do 1-2.



Contudo, um golo de génio de Zivkovic permitiu às águias descansar com o 2-2. Carrillo ainda rematou à trave e pouco depois foi Júlio César posto à prova por Carlitos e Bruno Gomes. Rui Vitória sentia que o caminho para o Jamor estava a complicar-se e chamou Jonas. O pistoleiro cumpriu. Marcou na primeira vez que tocou na bola. Mas os canarinhos encheram-se de brio e foram à procura do golo.



Bruno Gomes, sempre ele, fez o 3-3. Os adeptos bem gritavam pelo Benfica, mas a equipa limitava-se a defender, como uma equipa pequena.



Pedro Emanuel não se ficou pelos desejos e foi atrás do sonho do Jamor. Tornou o difícil fácil e esteve à beira de ‘fazer taça’ no Estádio da Luz. Continua sem perder como técnico do Estoril.Bruno Gomes revelou-se um quebra cabeças para a defesa encarnada. Fez um golão que gelou o Estádio da Luz (31’). Contudo, um erro de principiante de Luís Ribeiro permitiu a Carrillo fazer o empate dois minutos volvidos. Mas o guarda-redes canarinho não se deixou afetar por esse lance.A segunda parte não podia ter começado melhor para os canarinhos. Carlinhos entrou e trinta segundos depois estava a festejar o golo do 1-2.Contudo, um golo de génio de Zivkovic permitiu às águias descansar com o 2-2. Carrillo ainda rematou à trave e pouco depois foi Júlio César posto à prova por Carlitos e Bruno Gomes. Rui Vitória sentia que o caminho para o Jamor estava a complicar-se e chamou Jonas. O pistoleiro cumpriu. Marcou na primeira vez que tocou na bola. Mas os canarinhos encheram-se de brio e foram à procura do golo.Bruno Gomes, sempre ele, fez o 3-3. Os adeptos bem gritavam pelo Benfica, mas a equipa limitava-se a defender, como uma equipa pequena.

Final da Taça: Benfica é favorito diante do V. Guimarães? Obrigado pelo seu voto! Ver resultados SIM NÃO Votar

O que achou desta notícia?







30% Muito insatisfeito

30%



10%

10% 60% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







30% Muito insatisfeito

30%



10%

10% 60% Muito satisfeito pub

O Benfica garantiu ontem a presença na final da Taça de Portugal, mas o caminho ontem percorrido frente ao Estoril (3-3) foi sofrível e gerou uma onda de preocupação, valendo o triunfo da primeira mão por (2-1). A final será com o V. Guimarães, no dia 28 de maio.Rui Vitória não está isento de culpas. Mexeu na equipa. Mexeu de mais. E acabou por ter de recorrer ao ‘peso pesado’ Jonas para resolver o problema que tinha criado, com mudanças significativas em todos os setores. Aliás, começou mesmo sem pontas de lança.Rafa foi o homem mais avançado do Benfica. É um dos prodígios do futebol nacional, mas um péssimo finalizador. Treme perante qualquer guarda-redes. E ontem frente a Luís Ribeiro não foi diferente.