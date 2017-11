'Macaco' proibido de entrar em recintos desportivos

Em causa está o cântico alusivo à Chapecoense. Fernando Madureira terá de pagar uma multa de 2600 euros.

13:06

Fernando Madureira, o 'Macaco' dos SuperDragões, a claque de apoio ao FC Porto, foi punido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude com uma multa de 2600 euros e uma sanção acessória que o proíbe de entrar em recintos desportivos, durante um período de seis meses, sabe o CM.



Em causa está o cântico alusivo à equipa de futebol Chapecoense durante uma partida de andebol entre o Benfica e o FC Porto, no Dragão Caixa.



Ao que o CM pôde ainda apurar, Fernando Madureira vai recorrer da decisão, o que pode ter efeitos suspensivos no castigo aplicado.

Em atualização