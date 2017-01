Madeira Rodrigues diz ter dinheiro para dispensar Jorge Jesus

Madeira Rodrigues diz ter dinheiro para dispensar Jesus



"Temos dinheiro para rescindir com Jorge Jesus", afirmou Madeira Rodrigues, acrescentando que tem "três nomes fortíssimos" para treinador, desmentindo que Paulo Fonseca, atual técnico do Shakhtar Donetsk, seja uma dessas opções. "Ao integrar a comissão de honra de um candidato, Jorge Jesus afastou-se completamente do outro candidato, disse `não contes comigo´", acrescentou.





O candidato à presidência do Sporting rejeitou que pretenda criar problemas entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, Madeira Rodrigues foi claro: "Eu não estou a querer dividir ninguém, antes pelo contrário. Quero que é que os dois saiam juntos do Sporting."

Pedro Madeira Rodrigues, candidato às eleições do Sporting, afirmou esta noite em entrevista àque tem dinheiro para dispensar Jorge Jesus e garante que o técnico vai sair do clube se for eleito nas eleições marcadas para 4 de março.