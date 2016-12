Madeira Rodrigues ganha força contra Bruno de Carvalho

Madeira Rodrigues, sócio dos leões desde 1981, está a cem por cento nesta candidatura e já abdicou mesmo do cargo de secretário-geral da Câmara de Comércio de Lisboa.



João Benedito, ex-guarda-redes de futsal dos leões, também pondera avançar com uma lista para as eleições, que estão previstas para março de 2017.



Pedro Madeira Rodrigues apresenta esta terça-feira, às 19h00, no hotel Radisson, em Lisboa, a candidatura à presidência do Sporting com o lema ‘Sempre na Frente’, assumindo-se como primeiro opositor de Bruno de Carvalho, atual líder dos leões.O empresário, de 45 anos, reúne cada vez mais apoiantes junto do universo leonino, entre os quais estão elementos que pertenceram à lista do atual presidente do Sporting nos atos eleitorais anteriores.O apoio de vários quadrantes de sportinguistas mostra que a oposição de Madeira Rodrigues à atual gestão do clube ganha cada vez mais força e confiança de algumas figuras, apurou o