Madeira Rodrigues quer auditoria a Bruno de Carvalho

Candidato às últimas eleições exige “transparência” nos negócios de Bruno.

Por Mário Pereira | 08:26

Pedro Madeira Rodrigues, candidato às últimas eleições do Sporting, vai solicitar ao Conselho Fiscal e Disciplinar do clube de Alvalade que avance com uma auditoria independente (a realizar por entidade externa) a vários negócios de compra e venda de jogadores da gestão de Bruno de Carvalho, nomeadamente os que envolvem os atletas Tanaka, Cissé, Alan Ruiz, Bruno César e Fredy Montero.



"Tomei esta iniciativa no sentido de que tudo o que respeite às transferências destes jogadores seja devidamente esclarecido, de forma a tornar tudo transparente e afastar dúvidas e suspeitas. Que é o que todos os sportinguistas querem", disse ontem Madeira Rodrigues ao CM.



A propósito de recentes intervenções públicas de Bruno de Carvalho, o ex-candidato à presidência deixa críticas à postura do líder leonino: "É inaceitável a forma como ele se dirige e trata as pessoas que não votaram nele. Gosta de fazer passar a ideia de que não são sportinguistas mas sim atrasados mentais que querem que o Sporting perca."



TEXTO DE OPINIÃO

"Bruno de Carvalho acabou por criar mais dúvidas"

Bruno de Carvalho, ao esclarecer a transferência de Tanaka, acabou por criar ainda mais dúvidas. Foram muitas as histórias que ouvi relativas a esta contratação e ainda nomeadamente às de Cissé, Alan Ruiz e Bruno César e à venda de Montero.



Limitei-me a dizer que se alguém tivesse alguma prova que a apresentasse às autoridades competentes e acrescentava que duvidava que quem já veio ganhar mais de dez vezes do que antes teria a tentação de extorquir dinheiro ao Clube.



Dada a aparente renovada capacidade do Conselho Fiscal e Disciplinar em atuar (a forma e o "timing" do anúncio da expulsão de sócio de Pereira Cristóvão não poderia ter sido mais infeliz) e afetando este clima de suspeição a reputação do Clube, irei pedir a este órgão que autorize que se avance já com uma auditoria externa e independente às contratações e venda atrás referidas.



Entre as várias recentes declarações de Bruno de Carvalho, chocou-me especialmente as dirigidas aos cerca de 2 mil sócios que votaram na minha lista, apelidando-nos a todos de "sportingzados"!? e acusando-nos de querer que o Sporting perca.



Esta acusação inaceitável revela bem o caráter e má consciência de Bruno de Carvalho. Não tenho dúvidas que a esmagadora maioria destes sócios continua a apoiar incondicionalmente as nossas equipas e inclusivamente vários vão até mais longe que o Presidente e acompanham a nossa equipa nos jogos disputados fora, onde na verdade nunca o vejo, pelo menos em Portugal. Sabemos bem distinguir o Sporting de quem provisoriamente o dirige.



Tenho procurado limitar as minhas intervenções públicas desde as eleições, mesmo tendo assistido com grande preocupação à confirmação de tudo aquilo que alertei na altura desde logo com os insultos na noite das eleições; a gravação da conversa em "off" com jornalistas; a triste confusão entre Presidente e Clube com a data da gala e o inenarrável "filme da criança"; a súbita ascensão interna a quem só agora descobriu qualidades de gestão; a surreal entrevista na Sporting TV; os constantes insultos aos sportinguistas que não se reveem nesta liderança, etc. Referi estes temas e outros na última Assembleia Geral do Clube e as respostas dadas no momento revelaram bem a incapacidade de Bruno de Carvalho em lidar com a crítica.



Como ele até agora tem revelado igualmente não saber lidar com as suspeitas de ter tirado proveito pessoal na contratação de Tanaka, espero que esta auditoria resolva depressa o assunto e o faça focar naquilo que nos garantiu e que não está fácil: sermos finalmente campeões!



Pedro Madeira Rodrigues (sócio 10 668)