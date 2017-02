Madeira Rodrigues quer o Sporting campeão no final da época

"Foi [uma viagem] muito produtiva. Fui a Londres e a Manchester tratar do futuro do Sporting, com várias reuniões com potenciais investidores para o clube, que manifestaram vontade em apoiar o clube, mas, por outro lado, com alguma preocupação com a situação financeira atual do Sporting. Os investidores são gente séria, mas não vou aparecer com eles para já, antes das eleições. Eles querem ver o que acontece", explicou.



Já sobre o treinador que escolherá para treinar o plantel principal dos 'leões', Pedro Madeira Rodrigues não quis revelar nomes, afastando a hipótese de contratar Marco Silva, atualmente no comando técnico do Hull City, de Inglaterra.



"Não é uma possibilidade. O Marco Silva vai ser um treinador de muitos anos na Premier League e as pessoas estão encantadas com eles. Dentro das três possibilidades, já estamos a falar com aquele nome que escolhemos como prioritário, mas não vou adiantar mais. Há um argentino, um europeu e outro português", afirmou.



A terminar, Pedro Madeira Rodrigues não deixou de lembrar que Bruno de Carvalho "foi importante para o Sporting em determinado momento", mas sublinhou que, futuramente, "não conseguirá inverter o rumo atual".

Pedro Madeira Rodrigues considerou esta quinta-feira que os resultados negativos do Sporting não serão uma vantagem para uma eventual vitória nas eleições do clube e manifestou o desejo de ver os 'leões' campeões da I Liga de futebol no final da época."Eu não consigo pensar assim. No dia 4 de março, os sportinguistas vão votar em consciência, independentemente dos resultados positivos ou negativos. Espero que sejam positivos, até porque quero herdar uma equipa em termos classificativos e conquistar o título nacional", começou por dizer o único candidato que irá a votos contra o atual presidente, Bruno de Carvalho.Na chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de alguns dias em Inglaterra, "reunido com potenciais investidores para o Sporting", o candidato mostrou-se bastante satisfeito.