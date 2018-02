Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeira Rodrigues responde a Bruno de Carvalho

Ex-candidato à presidência dos leões não está presente na Assembleia Geral do Sporting.

16:17

Madeira Rodrigues respondeu a Bruno de Carvalho que teceu palavras duras no seu discurso na Assembleia Geral do Sporting.



"O mesmo que diz que eu fugi é o mesmo cobardolas que saiu a chorar de um debate televisivo comigo? Aprendi em casa e a jogar no Sporting a não ter medo de ninguém muito menos de egocêntricos armados aos ditadores", afirmou o ex-candidato à presidência dos leões que não está presente na Assembleia.