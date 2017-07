Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madjer "A ser comparado seria com Cristiano Ronaldo"

“Portugal é sempre apontado como favorito em todas as competições”.

Por Mário Morgado Ribeiro | 17:00

João Vítor Tavares Saraiva, mais conhecido no mundo do desporto como Madjer, nasceu em Angola em 1977 e é atualmente o melhor jogador do Mundo de futebol de praia para a FIFA. Com 40 anos de idade ainda lidera a seleção nacional e a equipa do Sporting da modalidade. O primeiro clube que representou foi o Cavalieri del Mare, de Itália, em 2002/03. Em seguida jogou pelo Milano Soccer Beach, São Paulo, Roma, Lokomotiv, Botafogo, Al-Ahli, Besiktas e neste momento é a grande referência dos leões. Em 2010, teve uma breve passagem no futebol de onze no Torres Novas. Com Portugal já conquistou dois Campeonatos do Mundo e cinco Superligas Europeias.





Correio Sport - Portugal está a um ponto de se qualificar para a Superfinal da Liga Europeia de futebol de praia. Estão confiantes de que vão alcançar o objetivo já na fase de apuramento na Hungria ?

Madjer - Estamos mais confiantes após a vitória na etapa da Liga Europeia na Nazaré. Mas estamos completamente cientes das dificuldades. O objetivo de vencer existe sempre, a ideia nunca é fazer menos do que isso.



- Sentem que poderiam ter alcançado o objetivo na etapa da Nazaré, há poucos dias?

- Praticamente já alcançámos. Mas também sabemos que quem quer ser campeão tem de ganhar todos os jogos nem que seja para os índices de confiança estarem no máximo.



- Quais são as expectativas para o Mundialito?

- Será um dos Mundialitos mais difíceis devido ao nível das seleções. Mas gostamos e estamos habituados a este tipo de desafios. Por isso, a mentalidade é entrar para vencer, como sempre.



- Esta edição conta com quatro das melhores seleções do Mundo. Portugal é favorito a vencer?

- Portugal é sempre apontado como favorito em todas as competições. Cabe-nos a nós provar isso em campo.



- Sente que é devido ao Madjer que Portugal tem este rótulo de ser uma das melhores seleções do Mundo ?

- Sinto que é devido ao que conquistámos coletivamente e ao trabalho que fizemos ao longo de anos.



- O futebol de praia em Portugal seria o que é se o Madjer não tivesse aparecido?

- Acho que temos muita qualidade e pessoas profissionais que fizeram com que a modalidade tenha evoluído. Estou grato por fazer parte desta história.



- É conhecido por ter um pontapé muito forte. Qual é o segredo?

- É um gesto natural que depois ao longo dos anos tenho vindo a aperfeiçoar.



- O Madjer tem 40 anos e pratica um desporto muito exigente fisicamente. O que está por de trás desta carreira tão longa? O que faz para se manter ao mais alto nível?

- O segredo está em manter o espírito jovem e tentar sempre trabalhar mais para acompanhar fisicamente os mais novos.



- E o fim está para breve?

- Sempre fui o primeiro a garantir que quando não me sentir útil serei o primeiro a dizê-lo e a terminar o meu capítulo enquanto jogador.



- É neste momento o melhor jogador do Mundo desta modalidade para a FIFA. Considera-se um dos melhores de sempre?

- Considero-me uma das pessoas que sempre fizeram tudo em prol da modalidade e que com isso cresci e fui valorizado.



- O seu nome é João Saraiva, porquê a alcunha de ‘Madjer’? Alguma coisa relacionada com o antigo jogador do FC Porto?

- Com 10 anos, os meus amigos de infância começaram a chamar-me Madjer.



- Já há muito que defende as cores do Sporting no futebol de praia. Acompanha o futebol português?

- Acompanho, principalmente o meu Sporting.



- Acha que o Sporting pode ser campeão nacional este ano?

- Sem dúvida, até porque somos sempre candidatos.



- O Madjer chegou a jogar futebol com o Alan no Torres Novas. Como foi a experiência?

- Foi uma experiência fantástica que partilhámos juntos e que fez com que também nos déssemos a conhecer no futebol de onze.



- É mais difícil que o futebol de praia?

- O futebol de praia, para mim, é sem sombra de dúvida o mais exigente.



- Alguma vez pensou em trocar o futebol pelo futebol de praia?

- Quando jogava futebol, nunca pensei nisso, até porque na altura não existia futebol de praia.



- Se tivesse de escolher, seria o Ronaldo ou o Messi das areias?

- Serei o Madjer, com o espaço e o nome que conquistei. De qualquer forma, a ser comparado, sem dúvida que seria ao Ronaldo, por ser português e o melhor de sempre.



- Qual é a sua grande referência no mundo do desporto. O seu ídolo?

- O basquetebolista Michael Jordan, principalmente. Entre outros.



- Se soubesse há uns tempos o que sabe hoje, o que tinha mudado ou feito diferente?

- Nada, teria mantido tudo igual