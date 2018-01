Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Magia africana no Dragão

Trio africano composto por Brahimi, Aboubakar e Marega dá a volta ao marcador frente ao Guimarães.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto foi obrigado a vestir o fato-macaco para derrotar este domingo o V. Guimarães (4-2), num jogo em que esteve a perder, mas que revelou um dragão com chama de campeão.



Já conhecedor das vitórias do Sporting e do Benfica, não havia margem de erro para o FC Porto. As dificuldades foram muitas. Pedro Martins prometeu e cumpriu com uma equipa bem organizada a lutar pela vitória. Raphinha, que é apontado como reforço do Sporting para a próxima época, inaugurou o marcador (22’) a passe de Víctor García. O dragão abanou, mas o fim estava longe.



O nervosismo dos jogadores portistas foi evidente. Protestaram por tudo e por nada. Marega pediu dois penáltis, mas só tinha razão num (agarrão de Jubal). Os vimaranenses sentiram que podiam surpreender o líder. Com uma muralha de betão anularam o ataque portista.



Na etapa complementar, apareceu finalmente Aboubakar, que empatou a partida (57’). Brahimi, que já tinha sido um quebra-cabeças na primeira parte, trouxe magia no golo da reviravolta. O dragão estava vivo e mais forte do que nunca. Marega, que desperdiçou vários golos, não perdoou na segunda parte e bisou (79’ e 83’).



Reinava a lei do mais forte. Héldon ainda reduziu para 4-2, quando Sérgio Conceição já geria a equipa a pensar no jogo de quinta-feira com o Moreirense, para a Taça de Portugal.



ANÁLISE

Tridente africano

Marega (Mali), Aboubakar (Camarões) e Brahimi (Argélia) formam o tridente demolidor deste FC Porto. Brahimi traz a magia e os outros dois os golos. Aboubakar soma 14 golos na Liga e marca há oito jogos consecutivos. Marega também tem 14.



Gesto de Brahimi

Brahimi é um dos melhores jogadores da Liga portuguesa, mas não pode chamar maluco ao árbitro. No final da primeira parte, o argelino dirigiu-se a Soares Dias e após uma troca de palavras colocou o dedo na testa, questionando a sanidade do juiz.



Soares Dias e os penáltis

Jogo difícil para Soares Dias e vídeo-árbitro. Houve protestos e ficaram dois penáltis por assinalar, um para cada lado. Marega foi agarrado por Jubal na área e Corona puxou Hurtado na área portista. Ficou mal ao não castigar o gesto de Brahimi ao intervalo.