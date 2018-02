Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mail aponta para espião do Benfica

Denúncia fala em infiltrado na Justiça ao serviço do clube.

Por Magali Pinto | 08:39

Uma alegada intrusão no sistema informático da Justiça fez com que uma suposta informação de serviço, entre responsáveis da Unidade de Combate à Corrupção da PJ, fosse parar a um blogue dedicado ao futebol.



Em causa, estaria uma denúncia anónima que chegara à PJ, em setembro do ano passado, sobre um eventual ‘infiltrado’ do Benfica no Campus de Justiça, que a troco de subornos passaria aos advogados do clube informações sobre o processo que está a correr no DIAP por corrupção desportiva no caso dos mails.



O CM não conseguiu confirmar a veracidade do documento, que faz referência a uma sociedade de advogados que trabalha para o Benfica. Pelo que terá sido denunciado, a referida ‘toupeira’ na Justiça teria feito chegar peças processuais aos advogados – sendo que com base nisso os responsáveis do Benfica acompanhavam a par e passo tudo o que estava a ser feito pela PJ no âmbito da investigação.



De resto, a mesma fonte anónima da PJ refere que alguma imprensa também já estaria por dentro dessas informações.



Quanto ao alegado conhecimento dos advogados do Benfica sobre o que está em causa no processo, e as diligências que estarão a ser feitas pela PJ, a Sábado noticiou, também em setembro do ano passado, que uma sociedade de advogados fez um relatório sobre qual a melhor forma de os funcionários procederem em caso de o Benfica vir a ser alvo de buscas judiciais – como, de resto, acabou por ser a 19 de outubro, no âmbito do chamado caso dos mails.