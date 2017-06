Assessor de Vieira nos mails do Benfica

A 6 de julho de 2016, foi enviado outro mail com a lista "dos melhores assistentes". "Força nisso, e cuidado (...). Nada pode falhar", terá escrito Adão Mendes a Paulo Gonçalves, alertando para testes que se avizinhavam. "Que vigarice vem a ser esta?", pergunta Marques, no Porto Canal, que revelou ter convidado Pedro Guerra e Adão Mendes a estarem presentes, não tendo obtido resposta.



Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, divulgou ontem novas trocas de mails, desta vez envolvendo Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD do Benfica, e, novamente, Adão Mendes, antigo árbitro.Nessa alegada correspondência eletrónica, Adão Mendes pede ajuda a Gonçalves sobre recursos de avaliações feitas a árbitros como Manuel Mota ou ao próprio filho, Renato Mendes. "Caro amigo, o nosso amigo Manuel Mota recorreu de nota negativa (...). Vi imagens e o Manuel Mota tem razão. Temos de lhe dar nota positiva. Sobre o Renato, o Vítor Pereira nada disse até hoje. Já o puseram na jarra, tal como ao Manuel Mota. Abraço, não podemos dormir (...)", enviou Adão Mendes a Gonçalves, segundo leu Francisco J. Marques."Será que também é um mero colaborador do Benfica, será que também tem um gancho qualquer na Benfica TV? Não, Paulo Gonçalves é uma pessoa muito importante no Benfica", referiu Marques, sobre os mails, a maioria datada de 2014.