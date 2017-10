Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maioria dos adeptos acredita que FC Porto vai ser campeão

Líder do campeonato é o grande favorito à conquista do título.

Por João Pedro Óca | 09:48

O FC Porto é o líder do campeonato, e ainda no decorrer da nona jornada, 46% dos adeptos em Portugal acreditam que vai ser o campeão. De acordo com a sondagem realizada pela Aximage para o Correio da Manhã, a confiança dos inquiridos no título dos dragões aumentou 22 pontos percentuais de setembro para outubro (de 24 para 46%).



Se no último mês era o Benfica o principal favorito, a avaliar pelas votações dos adeptos, em outubro o cenário inverteu-se por completo.



Em setembro, 44,3 % dos inquiridos acreditavam que os encarnados iriam revalidar o título de campeões nacionais, mas na última sondagem realizada são apenas 23,9% os que ainda têm esperanças que a equipa orientada pelo treinador Rui Vitória chegue ao ‘penta’.



Já o Sporting continua a ser apontado como o menos favorito, entre os ‘grandes’ do futebol português, para ser campeão. Olhando para a sondagem, conclui-se que 16,2% dos entrevistados apostam numa conquista leonina.



Neste estudo, 12,6% revelaram não ter opinião sobre o próximo campeão e 1,3% dos inquiridos apostam em outro vencedor . A amostra teve 603 entrevistas efetuadas em todo o País.