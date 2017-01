Mais jovem campeã da ginástica rítmica retira-se aos 19 anos

Kudryavtseva ganhou 13 campeonatos mundiais entre 2013 a 2015, tendo sido considerada favorita para a medalha de ouro do concurso completo de ginástica rítmica dos Jogos Olímpicos Rio2016.No entanto, uma fratura no pé interrompeu a sua preparação, condicionando-a na competição e a jovem ficou com a medalha de prata, atrás da sua compatriota Margarita Mamun.