Mais prestígio do que milhões

Antes da partida para solo russo, a armada lusa almoça com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na Cidade do Futebol.



"Vamos para ganhar"

"Favorito, não digo, mas com uma grande ambição de fazer uma grande prova. Vamos lá para competir e para poder ganhar a competição", disse Danilo Pereira, médio da seleção nacional, após o treino de ontem de preparação para a Taça das Confederações.



Ronaldo e André Silva regressaram aos trabalhos, já Pepe e Cédric fizeram treino condicionado.





A seleção lusa treinou ontem na Cidade do Futebol (já com Ronaldo sem limitações) e volta a trabalhar esta manhã.

A seleção nacional de futebol parte hoje (13h45) do aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) com destino à Rússia, onde participa pela primeira vez na Taça das Confederações. Uma prova que vale mais pelo prestígio da presença do que propriamente pelos prémios monetários. Se no ano passado a conquista do Campeonato da Europa rendeu 25 milhões de euros à Federação Portuguesa de Futebol, a vitória na Taça das Confederações dá apenas 3,6 milhões.Este evento desportivo destaca-se por receber as melhores seleções dos respetivos continentes. O Grupo A é composto por Portugal (campeão europeu), México (vencedor da Taça CONCACAF), Nova Zelândia (campeã da Oceânia) e Rússia (país anfitrião).Já no Grupo B estão a Alemanha (campeã mundial), o Chile (vencedor da Copa América), os Camarões (vencedores da Taça das Nações Africanas) e a Austrália (campeã asiática).