Mais três árbitros alvo de agressões

Atingidos em jogos de futebol e futsal jovem e feminino, no Porto, em Pombal e Ourém.

Por Sérgio Pereira Cardoso e José Durão | 19.12.17

Três árbitros foram agredidos em jogos de diferentes escalões de futsal e futebol, no último fim de semana, no Porto, em Pombal e Ourém. Os juízes recorreram a unidades hospitalares, e, ao que o CM apurou, apenas uma das partidas - foram todas interrompidas - tinha policiamento.



Um dos casos teve lugar no domingo, no encontro de futsal de Juniores C (sub-15) entre o Boavista e o Juventude de Gaia (Pavilhão do Viso, Porto). Na segunda parte, um dos árbitros foi agredido com uma bofetada por um adepto e o jogo foi suspenso. A caminho dos balneários, ainda levou com uma moeda. A PSP, chamada cerca das 10h30, já não conseguiu identificar suspeitos.



À tarde, para a Taça de Portugal de futsal feminino, um juiz foi atacado pelo pai de uma jogadora do Núcleo Sportinguista de Pombal, que recebia o Nova Morada. O homem invadiu o campo e atingiu o juiz a soco. A PSP foi ao local e identificou-o.



No sábado, no desafio de Juniores A entre o Caxarias (Ourém) e o Forense, o auxiliar Rodrigo Viana foi agredido, no peito, por um atleta visitante, que havia sido expulso. A GNR estava no local.



"Preocupados e receosos"

"São mais três agressões que vêm no seguimento daquilo que tem estado a acontecer no futebol português, em que reinam a impunidade e a descredibilização da arbitragem", referiu ao Correio da Manhã Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).



"Estamos muito preocupados com a situação que está a acontecer e temos receio do que possa vir a suceder no futuro", acrescentou o responsável.