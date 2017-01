Manchester United soma nova vitória

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Golos de Juan Mata e Zlatan Ibrahimovic garantiram ontem a vitória do Manchester United no terreno do West Ham (2-0), em jogo da 20ª jornada da Liga inglesa de futebol. Com este resultado, a equipa treinada por José Mourinho coleciona o sexto triunfo de forma consecutiva na competição, consolidando aquele que é, indiscutivelmente, o melhor momento desde a chegada do técnico português a Old Trafford, no início desta época.A vitória em Londres permite ao Manchester United colar-se ao Tottenham no 5º lugar, mas esta equipa tem um jogo a menos, pois apenas joga amanhã, com o líder Chelsea.O 2-0 conseguido pela equipa de José Mourinho indicia um triunfo mais ou menos fácil. Na verdade, não foi bem assim. O West Ham jogou 75 minutos com dez unidades devido à expulsão injusta do argelino Feghouli. Só aos 63 minutos o United marcou, pelo espanhol Mata. O 2-0, que deu finalmente descanso aos ‘red devils’, surgiu aos 78 minutos em mais um lance polémico, pois Ibrahimovic, o marcador do golo, estava em posição de fora de jogo não assinalado.Quem escorregou nesta ronda foi o Liverpool, que não foi além de um empate no terreno do Sunderland.