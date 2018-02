Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchester City bate Arsenal e vence a Taça da Liga inglesa

Equipa de Guardiola e Bernardo Silva venceu jogo decisivo por 3-0.

Por Lusa | 18:58

O Manchester City conquistou este domingo a Taça da Liga inglesa de futebol pela quinta vez na sua história, ao vencer na final o Arsenal por 3-0, num encontro disputado no Estádio de Wembley, em Londres.



O argentino Sergio Aguero, aos 18 minutos, o belga Vincent Kompany, aos 58, e o espanhol David Silva, aos 65, apontaram os tentos dos 'citizens', que, com o português Bernardo Silva desde os 52, repetiram os cetros de 1969/70, 75/76, 2013/14 e 2015/16.



O City igualou os cinco troféus de Aston Villa, Chelsea e Manchester United, no segundo lugar do 'ranking', liderado pelo Liverpool (oito), e o treinador Pep Guardiola somou o 22.º titulo da carreira, após 14 pelo FC Barcelona e sete pelo Bayern Munique.