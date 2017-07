Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchester City contrata Benjamin Mendy por cinco temporadas

Mendy junta-se assim a Bernardo Silva no clube treinado por Guardiola.

17:22

O Manchester City anunciou esta segunda-feira a contratação do futebolista francês Benjamin Mendy, que assinou um contrato de cinco anos, depois de ter sido campeão no Mónaco, de Leonardo Jardim.



"Estou extremamente satisfeito por me juntar ao Manchester City. É um dos maiores clubes da Europa e tem em Guardiola um treinador comprometido em jogar ao ataque. Tenho a certeza de que os próximos anos serão de sucesso", disse o lateral-esquerdo de 23 anos, em entrevista ao sítio oficial do emblema na Internet.



Também o diretor desportivo dos 'citizens', Txiki Begiristain, prestou declarações, nas quais classificou Mendy como "indiscutivelmente um dos melhores laterais do mundo" e o alvo principal do clube para a posição.



Mendy junta-se assim a Bernardo Silva no Manchester City, depois de na temporada passada se terem sagrado campeões franceses ao serviço do Mónaco.



Apesar de não haver um valor oficial para a transferência, a imprensa inglesa especula que o lateral-esquerdo tenha custado cerca de 60 milhões de euros.