Manchester City imparável

18.ª vitória consecutiva e 15 pontos de avanço.

Por Mário Pereira | 08:37

Ninguém pára o Manchester City na Liga inglesa. A equipa comandada por Pep Guardiola venceu ontem à noite o Newcastle United, no terreno desta equipa, por 1-0, e averbou o 18º triunfo de forma consecutiva na competição, alargando um recorde que cresce a cada jogo que passa.



Com esta vitória, o Manchester City aumentou a vantagem sobre o segundo classificado (o vizinho e rival Manchester United) para uns impensáveis 15 pontos antes do final do ano, isto porque a Liga inglesa é conhecida pela sua competitividade, com cinco ou seis equipas normalmente envolvidas na luta pelo título. Ou pelo menos assumindo tal pretensão.



O golo que fez o resultado do encontro de ontem foi marcado aos 31 minutos por Raheem Sterling, após assistência do belga Kevin De Bruyne.



Pep Guardiola está agora a uma vitória de igualar o recorde pessoal de vitórias numa liga, estabelecido na Alemanha quando estava ao serviço do Bayern de Munique.