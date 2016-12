Manchester congela negócio de Lindelof

Apesar das notícias de Inglaterra, ontem, os dirigentes do Benfica ainda acreditavam que o negócio da transferência podia concretizar-se. Alheio a estas movimentações está Lindelof, que foi convocado para o jogo de hoje (21h15) com o Paços de Ferreira referente à fase de grupos da Taça da Liga.



Assim, Lindelof, de 22 anos, deixou de ser uma prioridade para José Mourinho, que prefere aguardar pelo final da época, onde poderá contratar o jogador por um valor inferior aos 45 milhões de euros agora pedidos pelas águias.Apesar das notícias de Inglaterra, ontem, os dirigentes do Benfica ainda acreditavam que o negócio da transferência podia concretizar-se. Alheio a estas movimentações está Lindelof, que foi convocado para o jogo de hoje (21h15) com o Paços de Ferreira referente à fase de grupos da Taça da Liga.

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%





75% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







25% Muito insatisfeito

25%





75% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

José Mourinho resfriou o interesse na contratação do defesa-central Lindelof para o Manchester United e só deverá apresentar uma proposta pelo jogador no final da temporada. Uma notícia esta quarta-feira avançada pela ‘BBC Sports’ dava conta da desistência dos ‘red devils’ na contratação do sueco no mercado de inverno.Na origem desta decisão de José Mourinho está a subida de forma de Phil Jones e Marcos Rojo nos últimos jogos da equipa, onde têm cumprido com sucesso a tarefa. Aliás, o Manchester United não perde há onze jogos e está a apenas um de igualar a melhor sequência desde que Sir Alex Ferguson abandonou os Red Devils, em 2013.Mais, sabe o, José Mourinho pediu mesmo a Marcos Rojo (ex-jogador do Sporting) que recusasse uma proposta milionária da China, num sinal de confiança no seu trabalho.