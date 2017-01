Manchester United contrata responsável para luta contra ameaça terrorista

Em novembro, dois adeptos esconderam-se e dormiram nas casas de banho de Old Trafford depois de uma visita guiada: desejavam assistir gratuitamente a um jogo, mas foram descobertos horas antes.



A polícia acabou por libertá-los por entender que nenhum dos dois era ameaça à segurança do recinto, já que passaram pelo controlo de metais.



Em maio, o jogo com o Bournemouth foi suspenso e adiado devido ao facto de ter sido encontrado um pacote suspeito nas instalações sanitárias do estádio, sendo um telemóvel ligado a cabos que tinha sido esquecido durante um simulacro.

O Manchester United tornou-se no primeiro clube de futebol inglês a contratar um responsável para lutar contra a ameaça terrorista.Segundo revela a cadeia de televisão BBC, o chefe de operações será um antigo inspetor da unidade especial de investigação da polícia de Manchester.O clube treinado por José Mourinho reforçou recentemente as medidas de segurança nos dias dos jogos em Old Trafford, entre elas a inspeção dos veículos que ficam no parque do estádio e exames mais rigorosos aos adeptos à entrada para o recinto.