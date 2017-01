Manchester United é a equipa com mais receitas do mundo

Os 'madrilenos' geraram receitas de 620,1 milhões de euros, um crescimento de 6%, na temporada 2015/2016, com o Barcelona a segurar o segundo lugar com 620,2.



No 'top-20', nota para dois estreantes ingleses: o West Ham, que entra para a 18.ª posição com 192,3 milhões de euros, e o campeão Leicester, no último lugar, com 172,1.



Mais uma vez, a liga inglesa é a mais representada nos 20 clubes com mais receitas, com oito emblemas, embora tenha perdido cinco equipas em relação ao estudo anterior, de 17 para 12, no 'top-30'.



Os três primeiros classificados continuaram a crescer e este ano ultrapassaram todos os 600 milhões de euros em receitas.



No total, os 20 clubes nos lugares cimeiros do 'ranking' chegaram aos 7,4 mil milhões de euros em 2015/2016, um recorde assente num aumento de 12% em relação à temporada anterior, que já tinha estabelecido um novo recorde.



O Real Madrid, de Cristiano Ronaldo e Pepe, liderou o 'ranking' durante os 11 anos anteriores mas está agora na terceira posição, apesar de ter vencido a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.Os 'madrilenos' geraram receitas de 620,1 milhões de euros, um crescimento de 6%, na temporada 2015/2016, com o Barcelona a segurar o segundo lugar com 620,2.No 'top-20', nota para dois estreantes ingleses: o West Ham, que entra para a 18.ª posição com 192,3 milhões de euros, e o campeão Leicester, no último lugar, com 172,1.Mais uma vez, a liga inglesa é a mais representada nos 20 clubes com mais receitas, com oito emblemas, embora tenha perdido cinco equipas em relação ao estudo anterior, de 17 para 12, no 'top-30'.Os três primeiros classificados continuaram a crescer e este ano ultrapassaram todos os 600 milhões de euros em receitas.No total, os 20 clubes nos lugares cimeiros do 'ranking' chegaram aos 7,4 mil milhões de euros em 2015/2016, um recorde assente num aumento de 12% em relação à temporada anterior, que já tinha estabelecido um novo recorde.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Manchester United é o clube de futebol com mais receitas, de acordo com o estudo 'Football Money League' da Deloitte, com o Real Madrid a cair para terceiro, enquanto o Benfica entrou no 'top-30'.O Benfica é o mais bem colocado dos clubes portugueses, na 27.ª posição com receitas de 152,1 milhões de euros, com o FC Porto e o Sporting a constarem nos primeiros 75 lugares, ainda que sem que a empresa adiante uma posição precisa.O Manchester United, orientado por José Mourinho, subiu ao primeiro posto apesar de só ter ganho em 2016 a Taça de Inglaterra, com um aumento de receitas de 169,5 milhões de euros para totais de 689.