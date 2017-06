Manchester United e PSG na corrida por Cristiano Ronaldo

Já o jornal ‘AS’ diz que o jogador já tinha tomado a decisão de abandonar o clube espanhol antes da final da Champions em Cardiff (Real Madrid venceu Juventus por 4-1). Na altura, Ronaldo terá transmitido essa decisão ao empresário Jorge Mendes e a um restrito círculo de amigos. Foi aconselhado a não manifestar essa vontade para não ser acusado de estar a desestabilizar a equipa numa altura tão decisiva da época. A gota de água acabou por ser a acusação de fraude fiscal por parte das finanças espanholas.



Cristiano Ronaldo chegou a Madrid na temporada 2009/2010, proveniente do Manchester United. Ao longo destas sete épocas conquistou duas ligas espanholas, 3 taças do Rei, uma Supertaça e três ligas dos Campeões. É nesta altura o melhor goleador merengue com 406 golos em 394 jogos.



PORMENORES

Ronaldo tranquilo

"Estou de consciência tranquila", disse o jogador na partida de Portugal rumo à Rússia. Certo é que aos 32 anos deve deixar o Real Madrid neste defeso.



"Triste e incomodado"

"Ele sabe que é honesto, que não fez nada de errado, e não entende o que se está a passar. Está muito triste e incomodado", disse fonte próxima de Cristiano Ronaldo à BBC.



Capitão mostrou boa disposição

Cristiano Ronaldo não parece afetado com as notícias que ontem espantaram o mundo do futebol. Ontem, no treino em Kazan, o capitão português trabalhou de forma tranquila e mostrou boa disposição.



Quando foi altura de trabalhar mais a sério, o português dedicou-se de corpo e alma na preparação do jogo de amanhã.



Bomba em Espanha. Cristiano Ronaldo já informou Florentino Pérez de que vai deixar o Real Madrid na próxima época. Man. United e PSG estão à espreita para assegurarem o capitão de Portugal, que ontem terá confirmado aos colegas de Seleção que vai mesmo deixar o emblema merengue: "Vou sair do Real Madrid. Estou decidido e não há marcha-atrás".A notícia surgiu ontem na capa do jornal ‘A Bola’ e logo se espalhou pela imprensa espanhola. O jornal ‘Marca’ aponta cinco motivos para que o melhor do Mundo abandone os merengues: sente-se prejudicado pela recente denúncia de fraude fiscal (autoridades acusam-no de ter defraudado o Fisco em 14,7 milhões de euros), não se sente devidamente apoiado pela direção, acredita que esta situação nada tem a ver consigo mas sim com o Real, quer encontrar um novo clube e, por fim, está a ser dado como um exemplo de evasão fiscal de forma injusta.A direção madridista não fecha a porta à saída do jogador, mas nunca por valores inferiores a 200 milhões de euros. O Manchester United e o PSG surgem na linha da frente para garantirem o jogador. Os ingleses têm uma ligação forte com o português (CR7 jogou nos red devils durante seis épocas) e nem a ligação conturbada com José Mourinho nos tempos do Real faz desvanecer o interesse inglês.