Manchester United empata em Liverpool

Equipa de Mourinho continua à frente na Liga Inglesa mas está dependente do Manchester City.

O Manchester United foi empatar este sábado 0-0 a casa do Liverpool, um resultado que deixa a equipa de José Mourinho na frente da liga inglesa de futebol, mas dependente do resultado do Manchester City.



Num dos principais 'clássicos' ingleses, entrou melhor o United, que dominou os primeiros 10 minutos, mas, aos poucos, os 'reds', orientados pelo alemão Jurgen Klopp, tomaram conta do jogo e foram claramente superiores.



Perante o domínio contrário, Mourinho preferiu guardar o ponto e manteve as suas linhas recuadas, enquanto Klopp tudo tentou para alterar o resultado, mas a defesa dos 'red devils' mostrou-se quase intransponível.



Com o empate, o Manchester United assumiu a liderança do campeonato com 20 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Manchester City, que está a apenas um ponto e recebe ainda este sábado o Stoke City.