Manchester United homenageia vítimas do desastre aéreo de Munique de 1958

Vinte e três pessoas morreram, entre as quais oito jogadores dos ´red devils´.

O Manchester United homenageou esta terça-feira as vítimas do acidente aéreo ocorrido há 60 anos em Munique, na Alemanha, do qual resultaram 23 vítimas mortais, entre as quais oito jogadores dos ´red devils´.



Mais de 4.500 pessoas reunidas no estádio de Old Trafford observaram um minuto de silêncio à hora do acidente de 06 de fevereiro de 1958, no aeroporto alemão de Munich-Riem.



Na presença dos dois únicos jogadores ainda vivos que sobreviveram à tragédia, o treinador português do clube José Mourinho e o capitão da equipa de futebol Michael Carrick depuseram em seguida uma coroa de flores, sob aplauso dos presentes.



Cerimónias semelhantes tiveram lugar em Munique e em Belgrado, já que o acidente teve lugar após uma escala técnica do avião que transportava a equipa do Manchester United de uma partida da Taça dos Clubes Campeões Europeus, disputada na atual capital da Sérvia, contra a equipa do Estrela Vermelha.



Em Munique, a cerimónia contou com a presença dos responsáveis do Bayern Munique Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge.



Há seis décadas, a equipa do Manchester United, na altura também conhecida como os ´Busby Babes´, regressava de Belgrado, onde se apurou para as meias-finais da Taça dos Campeões, após eliminar o Estrela Vermelha.



Após uma escala técnica para reabastecimento em Munique, e à terceira tentativa de descolagem numa pista coberta de gelo, o avião em que seguiam jogadores, adeptos e jornalistas acabou por embater com violência numa zona residencial já fora do perímetro do aeroporto de Munich-Riem.



Vinte dos 44 passageiros tiveram morte imediata e três outros acabariam por morrer num hospital de Munique.