Manchester United teve chegada acidentada a Lisboa

Autocarro com a Equipa de Mourinho foi atingido por cancela e condutor obrigado a fazer travagem brusca.

O Manchester United já chegou a Portugal. A equipa liderada por José Mourinho aterrou ontem perto das 18 horas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Com o técnico português vieram 22 jogadores, entre eles os ex-benfiquistas Lindelöf e Matic, que regressam ao relvado da Luz amanhã, para o encontro da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



A chegada a Lisboa foi atribulada. O autocarro, que foi receber a equipa à pista, saiu por Figo Maduro, e foi atingido pela cancela. Este acidente obrigou o motorista a fazer uma travagem brusca e provocou a queda da assessora do clube. A mulher chocou contra o vidro frontal do autocarro e teve de receber assitência.

O treinador faz hoje a antevisão do jogo, pelas 15 horas, e depois orientará a equipa na adapatação ao relvado do estádio da Luz.



Na quarta-feira, joga-se a partida entre as duas equipas com início marcado para as 19h45.