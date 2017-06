Manequim conquista Cédric Soares

Nas redes sociais, os dois mostram-se apaixonados.

Há mais de dois anos que Filipa Brandão é a musa inspiradora de Cédric Soares. A jovem, de 29 anos, é o apoio incondicional do craque português e, no ano passado, foi uma das presenças mais notadas nos estádios franceses para apoiar o namorado no Europeu, que culminou com a vitória lusa.Com umas curvas de sonho, a jovem, que é irmã do também futebolista Gonçalo Brandão, não deixa ninguém indiferente com as muitas fotografias que partilha em biquíni nas redes sociais.Os elogios são sempre uma constante e pretendentes não lhe faltam, mas o coração da modelo Filipa Brandão há dois anos que está ocupado pelo jogador do Southampton, de 25 anos.