“Mantenho tudo o que já disse”, afirma Catió Baldé

Empresário não responde a Bruno de Carvalho e diz que se limitou a relatar o que lhe disse Jose Fouto.

Por Octávio Lopes | 08:43

Bruno de Carvalho deixou o caso das comissões a cargo da investigação policial: "Se estiver a roubar, tenho de ser preso. Se não estiver, quem fez as acusações e for sócio deve ser expulso. Os outros, serão condenados pela Justiça pelo crime de calúnia."



Saraiva ataca

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, voltou ontem a atacar Benfica e FC Porto. "Na Taça onde é que houve erros grosseiros? Quem é que foi ou não às salas de Imprensa?", escreveu.



Treino

Os leões retomaram ontem os treinos com vista ao jogo de quarta-feira com o Olympiacos para a Liga dos Campeões. Acuña e Doumbia são baixas confirmadas. Mathieu, William e Piccini regressam.



Jonathan operado

O defesa-esquerdo argentino Jonathan Silva vai ser hoje operado ao joelho direito, na sequência da lesão contraída no jogo com o Famalicão (vitória leonina por 2-0) para a Taça de Portugal.

"Mantenho tudo o que já disse", afirmou ontem ao, o empresário Catió Baldé sobre a conversa que teve com Jose Fouto, em que este lhe assegurou que dividiu com Bruno de Carvalho as comissões das vendas de Bruma para o Galatasaray e de Ruben Semedo para o Villarreal.No caso de Bruma, Baldé afirmou que a verba envolvida foi de um milhão de euros [no contrato da empresa do agente espanhol com o Sporting constam 800 mil euros]; e que em relação a Ruben Semedo foram 1,4 milhões euros.Catió Baldé, que não quis comentar o ‘post’ de Bruno de Carvalho nas redes sociais sobre a questão dessas comissões, fez ainda questão de vincar: "Em nenhum momento acusei Bruno de Carvalho de receber dinheiro nas comissões. O Sporting, aliás, não me deve nada."Tanto Baldé como Fouto vão recorrer ao tribunal. Fouto com um processo por difamação e injúrias contra Baldé e o agente guineense quer suspender o pagamento da 2ª tranche da comissão da transferência de Semedo no valor de 700 mil euros. É que Baldé diz que Fouto lhe garantiu que "dividiu" a primeira com Bruno de Carvalho.