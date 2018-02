Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mão cheia de golos limpa ressaca europeia no FC Porto

Dragão nem precisou de dois minutos para chegar ao primeiro de cinco golos.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Uma resposta de topo. O FC Porto recuperou a liderança no campeonato nacional com um verdadeiro festim de golos, curando, exatamente na mesma medida, a ressaca da tragédia europeia. O Rio Ave, agarrado ao seu processo, foi o adversário ideal e nem dois minutos levou a sofrer o primeiro golpe daquilo que seria um combate desigual.



Consequências imediatas do desaire europeu: Iker voltou à baliza, Reyes no banco e Otávio viajou da titularidade até à bancada. Sérgio Conceição avisou que este era um momento para campeões e a reação não demorou. Nem dois minutos tinham passado e, na sequência de uma jogada construída à esquerda, Sérgio Oliveira atira para golo. Era a calmia após a tempestade.



Sempre fiel ao estimado processo, esquecendo um pouco as características do adversário, o Rio Ave foi permitindo espaço nas costas da defesa, a profundidade a que Marega e Soares chamam um doce. Depois de assistir para o 1-0, Tiquinho marcou o segundo, numa cabeçada fulminante a canto de Alex Telles.



Festejou a imitar que jogava consola e, de facto, melhor só a um nível virtual. Aos 34’, Marega surgiu isolado e até decidiu passar ao lado, mas Marcelo, infeliz, desviou para autogolo e 3-0. Tudo feito. Barriga cheia antes do intervalo.



E foi de barriga cheia que os dragões adormeceram no regresso do descanso. Altura para Iker mostrar o seu valor. Nada de assustador. Quando o FC Porto acelerava, o Rio Ave desfazia-se. Alex Telles assistiu Marega para o 4-0 e, num lance com intervenção do VAR, Soares assinou a mão-cheia. Deu até para estrear Dalot e poupar jogadores. Líder em festa.



ANÁLISE

Resposta de campeões

A equipa respondeu ao apelo de Sérgio Conceição de que era um momento para campeões. Ainda nem dois minutos volvidos e os dragões já estavam na frente do marcador. Soares marcou mais dois golos, Alex Telles fez outras tantas assistências.



Condenados no processo

Custa a perceber a insistência numa ideia de processo de jogo sem qualquer adaptação ao adversário. O Rio Ave, mais uma vez, perdeu bolas junto à área, permitiu espaço nas costas da defesa e, em resumo, foi um doce para os azuis-e-brancos.



Ajuda do VAR evitou pior

Soares é derrubado quando fica isolado e em situação frontal, pelo que o vermelho seria mais acertado. Lance do 5-0 foi uma confusão. Há penálti sobre Hernâni e Soares marca, de seguida, em jogo. O golo foi mal anulado e o VAR retificou a decisão.



"Se escolher não há maldade"

"Também mudei o central, colocando o Felipe no lugar do Reyes, também meti o Corona no lugar do Otávio. Foram as minhas opções. Pagam-me para escolher e se puder escolher não haverá maldade. Foi uma opção", disse Sérgio Conceição sobre a mudança na baliza em relação ao último jogo frente ao Liverpool (derrota por 5-0), com a entrada de Casillas no onze e a saída de Sá.



"Houve jogos em que o Sá não esteve tão bem e manteve-se. Achei que neste período era importante a experiência de alguns jogadores, especialmente neste momento, depois dessa derrota na Champions. Tem a ver com a qualidade, claro, não é só com a experiência...", reforçou o técnico, que deixou uma promessa para a 2ª mão dos oitavos de final após a goleada sofrida na 1ª.



"Foi uma noite que queremos esquecer e vamos provar, num futuro próximo frente ao Liverpool, que a diferença não é assim tão grande", garantiu.