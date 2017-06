Maradona prefere Messi ao "inacreditável" Cristiano Ronaldo

Ainda assim, Maradona diz preferir Messi, que joga no Barcelona, e que considera o melhor jogador do planeta, mesmo que nunca tenha ganhado um mundial, tal como Cristiano Ronaldo."Não me lembro de o ver jogar mal. Sozinho, não poderá vencer um mundial. É preciso uma equipa sólida", justificou, considerando que "a história do futebol vai lembrar-se de Messi".Maradona conclui a admitir que Messi e o futebol se engrandeceram mutuamente - "o futebol deu-lhe muito, tal como ele deu ao desporto -- e diz que "ser campeão do mundo apenas melhorará a sua imagem, resultando numa bela foto".