Marafona falha receção do Sporting de Braga ao FC Porto

O treinador do Sporting de Braga, Jorge Simão, convocou esta sexta-feira o guarda-redes Tiago Sá para a receção ao FC Porto, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, devido à lesão de última hora de Marafona.



O clube minhoto informou que Marafona sofreu uma contusão no joelho direito e falha, por isso, o desafio com os 'dragões', tendo Jorge Simão chamado o habitual titular da equipa B, Tiago Sá, sendo que deverá ser Matheus a ocupar a baliza dos 'arsenalistas'.



Excetuando esta alteração, o técnico repetiu a última convocatória, voltando a deixar de fora, por opção, Rosic, Paulinho e Stojiljkovic e ainda os lesionados Mauro, Assis, Wilson Eduardo e Hassan.









Sporting de Braga, quarto classificado com 50 pontos, e FC Porto, segundo com 67, defrontam-se às 20:30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito