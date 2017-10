Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maratona: 26 mil na festa da Vasco da Gama

Atletas coloriram a marginal de Cascais até à ponte.

Por Mário Figueiredo | 11:36

Mais de 26 mil atletas participaram ontem na Rock n’Roll maratona, meia e minimaratona que coloriu a zona ribeirinha da capital, que tem como atrativo a ponte Vasco da Gama.



A grande festa do atletismo popular foi na minimaratona que reuniu cerca de 15 mil atletas entre a ponte Vasco da Gama e o Parque das Nações. Já a meia-maratona contou com cerca de cinco mil atletas, tendo o etíope Birahn Nebebew sido o primeiro a cortar a meta na praça do Comércio com o tempo de 1:02.02 horas, tendo o benfiquista Samuel Barata sido o melhor português, no sexto lugar (1:05.13 ).



Nas senhoras, o triunfo sorriu a Eunice Chumba (Bahrain) que terminou com o tempo de 1:08.48 horas. A melhor portuguesa foi a sportinguista Sara Moreira (1:13.29), que é a atual campeã europeia da distância.



Já a maratona começou em Cascais e terminou em simultâneo com a meia-maratona na praça do Comércio. Reuniu seis mil participantes, mas o primeiro a cortar a meta foi o queniano Ishhimael Chemtam (2:10.51 horas), superando El Hassan Elabassi em seis segundos. O melhor português e novo campeão nacional foi Bruno Paixão no sétimo lugar (2. 2:26.24).



Nas mulheres, a queniana Sarah Chepchirchir (2:27.57) foi a vencedora, superiorizando-se à etíope Afera Godfay Berha (2:28.48 horas). Doroteia Peixoto terminou no quarto lugar com 2:40.02.