Marc-André anuncia noivado em direto

Os dois são considerados pelos colegas um dos casais mais sólidos da seleção alemã, sendo Daniela dona de uma beleza indiscutível, seduzindo nas bancadas durante o apoio ao agora marido.

O guarda-redes alemão Marc-André ter Stegen, que atualmente joga no Barcelona, é um homem dado ao romantismo e, quando há cerca de um ano pediu a namorada Daniela Jehle em casamento, fez questão de anunciar ao Mundo que a noiva disse "sim", através de um direto feito no Facebook.Em maio, o grande dia aconteceu e o jogador afirmou ser o homem mais feliz do Mundo ao contrair matrimónio com a companheira de há cinco anos, que conheceu quando jogava no Borussia Monchengladbach."Foi um dia muito especial e de grande importância para nós", revelou o guarda-redes, que se deixou encantar pela jovem alemã.