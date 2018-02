Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marca de Cristiano Ronaldo em jogo louco

Oito golos (5-3), um de CR7. Real perdia com o Bétis 2-1 ao intervalo.

Por João Pedro Óca | 08:51

Foi sofrida, mas justa a vitória do Real Madrid no terreno do Bétis, por 5-3, na jornada 24 da Liga espanhola. Os merengues perdiam 2-1 ao intervalo, mas deram a volta ao marcador com o brilho de Ronaldo e muito suor à mistura.



O festival na Andaluzia começou no pé direito de CR7. O português rematou forte para a defesa incompleta de Adán que deixou a bola à mercê da cabeça de Asensio para o 1-0.



Responderam os andaluzes através de um cabeceamento certeiro de Mandi e deram a volta graças a um autogolo de Nacho. Soaram os alarmes, ressurgiram os fantasmas do passado, mas na 2ª parte a superioridade do Real (4º na liga!) ficou mais clara.



Sergio Ramos empatou no início do 2º tempo e de uma arrancada fenomenal de Carvajal surgiu o terceiro, de Asensio. Cambalhota no marcador antes de Ronaldo tirar um adversário do caminho e fuzilar Adán no 4-2. CR7 fez o 10º golo nos últimos seis jogos e saiu do relvado com cara de poucos amigos.



Quando se pensava que a vitória estava no bolso, o Real sofreu novo susto com o golo de León, mas Benzema, que não marcava há quase um mês, fechou as contas de um jogo louco.