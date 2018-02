Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcano corre para a Champions

Sérgio Conceição acredita que vai poder contar com o defesa espanhol para o duelo com os ingleses no Dragão.

Por Filipe António Ferreira | 09:47

Iván Marcano corre contra o tempo para jogar amanhã (19h45, RTP 1) na 1ª mão dos oitavos de final da Champions contra o Liverpool, no Estádio do Dragão. O defesa espanhol do FC Porto ainda treinou ontem condicionado, mas Sérgio Conceição acredita que pode ter o central no duelo com os ingleses.



O técnico portista tem poucas alternativas caso Marcano não recupere dos problemas físicos que o têm afetado nas últimas semanas. Com o brasileiro Felipe castigado, as alternativas são o mexicano Diego Reyes e o reforço venezuelano Osório, que até há poucos dias representava o... Tondela.



Frente a avançados poderosos, como o brasileiro Roberto Firmino, o egípcio Salah e o senegalês Sadio Mané, Sérgio Conceição quer ter à sua disposição a melhor dupla de centrais possível para contrariar o bom jogo atacante do conjunto de Jürgen Klopp. Para o treinador portista é fundamental que no jogo de amanhã, no Porto, a equipa não sofra golos para que possa discutir a eliminatória no mítico Anfield Road, no próximo dia 6 de março.



Marcano, juntamente com o avançado camaronês Aboubakar, prosseguiu o trabalho condicionado e esteve entre o relvado e o ginásio do centro de estágio do Olival, em Vila Nova de Gaia.



O último jogo do defesa-central espanhol (30 anos), que termina contrato com os dragões em junho, foi nas meias-finais da Taça da Liga com o Sporting (FC Porto saiu derrotado nas grandes penalidades, 4-3 depois do 0-0 nos 90’), no passado dia 24 de janeiro.



Segurança apertada para o jogo

O jogo entre o FC Porto e o Liverpool é considerado de risco elevado e, por isso mesmo, a segurança, por parte da PSP do Porto, será apertada. São esperados cerca de 3400 adeptos ingleses, que devem começar já hoje a chegar à cidade do Porto. "São adeptos que vêm para se divertir e por isso apelamos à compreensão e colaboração dos cidadãos", disse o intendente João Caetano.



A PSP do Porto deu ainda conta de que este jogo difere dos clássicos com o Benfica e com o Sporting, uma vez que não é necessário organizar uma caixa de segurança. É ainda aconselhado que os adeptos optem por usar os transportes públicos até ao estádio.



André André recuperado

O FC Porto regressou, ontem, ao trabalho no Olival e a principal novidade foi a integração do médio André André. O jogador está recuperado dos problemas musculares e pode ser opção de Sérgio Conceição para o duelo com os ‘reds’.