Marcano em risco no Dragão

Empresário do jogador garante não existirem propostas por parte do FC Porto.

Por Carolina Neto | 08:40

Iván Marcano, defesa do FC Porto, não descarta uma possível saída do clube portista ainda neste mercado de transferências, apesar de ser uma das apostas de Sérgio Conceição para a nova época.



O empresário do central espanhol de 30 anos, Iñaki Ibanez, garantiu não existirem propostas de renovação por parte do FC Porto. "Não há negociações a decorrer para a renovação de contrato. Não descartamos nada, pode cumprir um ano de contrato, pode chegar a um acordo para renovar ou pode sair, tudo pode acontecer", afirmou à Rádio Renascença.



O espanhol tem mais um ano de contrato com o FC Porto, mas são vários os clubes interessados no jogador.



De acordo com o jornal espanhol ‘SuperDeporte’, o Valência pondera avançar com uma proposta para comprar Marcano. Aliás, o treinador do clube valenciano Marcelino Garcia Toral já trabalhou com o jogador no Racing Santander na temporada 2007/2008.



Também o clube espanhol Eibar estará interessado no capitão portista.