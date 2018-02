Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo condecora seleção de futsal na Gala Quinas de Ouro

Premiação ocorre a 19 de março, no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

13:01

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar a seleção de futsal, campeã europeia no sábado, na Gala Quinas de Ouro em 19 de março, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



De acordo com a FPF, a gala vai decorrer no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e será aí que os elementos da seleção portuguesa, campeões europeus em Ljubljana, serão condecorados com a Ordem de Mérito por parte do Presidente da República.



Os nomeados para os prémios Quinas de Ouro de 2018, que destacam os melhores no futebol, futsal e futebol de praia, serão conhecidos na segunda-feira.



A escolha será feita pelo Conselho Quinas de Ouro, presidido por Luís Figo e que, além do antigo futebolista, é composto por Pedro Pauleta e Ivan Dias, indicados pela FPF, Vítor Baía, Carla Couto e António Simões, indicados pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, e António Oliveira, Bernardino Pedroto e José Carlos Castanheira, indicados pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol.