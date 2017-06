Marcelo conforta Mourinho no luto

Marcelo Rebelo de Sousa no velório do pai de Mourinho





Mourinho chega ao velório do pai A rua do Socorro, junto à Capela, encheu-se de populares e de antigos jogadores do V. Setúbal, clube do qual Mourinho Félix era muito próximo. Aos 79 anos, o antigo guarda-redes e treinador não resistiu a problemas de saúde que acumulava desde de maio de 2015, altura em que sofreu um derrame cerebral. Estava a ser acompanhado, 24 horas por dia, por enfermeiros que mantinham a sua saúde monitorizada.



O funeral realiza-se hoje, às 11h, com saída para o Cemitério da Piedade, em Setúbal.



José Mourinho já estava em Portugal

José Mourinho, que estava em Portugal aquando da morte do pai, no passado domingo, chegou à capela do Socorro visivelmente emocionado, acompanhado pela mulher, Matilde, e pela mãe, Maria Júlia, companheira de vida de Mourinho Félix.



Minutos. Foi este o tempo que Mourinho Félix foi internacional por Portugal. Aconteceu num jogo frente à Rep. Irlanda, na Taça Independência do Brasil, em 1972. Entrou a substituir José Henrique perto do final do jogo, quando o resultado já estava feito (2-1 para a equipa lusa). Foi o único jogo que fez de quinas ao peito.



Uma Taça pelo V. Setúbal

Mourinho Félix foi guarda-redes do V. Setúbal entre 1955 e 1968, tendo conquistado uma Taça de Portugal em 1965 ao serviço do clube sadino. Mais tarde, fixou residência na cidade.



Algarvio de Ferragudo

José Manuel Mourinho Félix era natural de Ferragudo, Algarve, onde nasceu no dia 12 de fevereiro de 1938.



Num dos momentos mais dolorosos da vida de José Mourinho, Marcelo Rebelo de Sousa rumou a Setúbal para marcar presença na cerimónia de câmara-ardente do pai do técnico português.O Presidente da República surpreendeu todos os presentes com a sua chegada à Capela do Socorro onde, numa visita breve, apresentou as condolências e palavras de conforto à família de José Mourinho pela perda de Mourinho Félix.O treinador do Man. United chegou no início do velório do pai (14 horas), falecido no passado domingo, visivelmente abatido. Horas depois, os filhos do técnico, Matilde e José Mário juntaram-se à família.